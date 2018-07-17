Певец Александр Малинин снял клип в Мирском замке

Популярный российский певец Александр Малинин выбрал местом для съемки своего нового видеоклипа Мирский замок.

В качестве декораций к песне "О любви иногда говорят" были использованы не только залы замка, но и пейзажи вокруг него.

Как сообщает газета "Гродненская правда", съемки клипа заняли один день. Режиссером клипа выступил Владимир Янковский.