Певец The Weeknd из-за скандала прекратил сотрудничество с H&M

Известный исполнитель The Weeknd, названный журналом Forbes самой выскооплачиваемой молодой знаменитостью 2017 года, заявил о прекращении сотрудничества с брендом одежды H&M. Связано такое решение со скандалом вокруг бренда, который обвиняется в расовой дискриминации.
Свое решение певец опубликовал в Twitter. Его возмущение вызвала фотография мальчика в зеленом худи с надписью "Самая крутая обезьянка в джунглях". В своем аккаунте он разместил скрин фотографии и написал: "Сегодня утром я пережил шок и смущение от этого фото. Я сильно оскорблен и больше не буду сотрудничать с H&M".
woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i'm deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb— The Weeknd (@theweeknd) 8 января 2018 г.
Из-за снимка на бренд обрушилась волна критики. Компания оперативно удалила скандальное фото и принесла официальные извинения: "Мы верим в разнообразие и инклюзивность во всем, что мы делаем, и мы пересмотрим нашу внутреннюю практику".
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