Певец The Weeknd из-за скандала прекратил сотрудничество с H&M

Известный исполнитель The Weeknd, названный журналом Forbes самой выскооплачиваемой молодой знаменитостью 2017 года, заявил о прекращении сотрудничества с брендом одежды H&M. Связано такое решение со скандалом вокруг бренда, который обвиняется в расовой дискриминации.

Свое решение певец опубликовал в Twitter. Его возмущение вызвала фотография мальчика в зеленом худи с надписью "Самая крутая обезьянка в джунглях". В своем аккаунте он разместил скрин фотографии и написал: "Сегодня утром я пережил шок и смущение от этого фото. Я сильно оскорблен и больше не буду сотрудничать с H&M".

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i'm deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb