Певица Арета Франклин находится при смерти

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирноизвестная певица из Америки Арета Франклин в данный момент находятся при смерти. Эту информацию сообщил Роджер Фридман на портале showbiz411.com. Кинокритик рассказал, что 76-летняя женщина серьезно больна. Ее семья находится рядом с певицей у ее постели.

Еще в 2010 году у "королевы соула" диагностировали рак. А в 2017 году Франклин выступила в последний раз в фонде борьба со СПИДом, который некогда основал Элтон Джон.

Арета Франклин запомнилась тем, что она стала первой женщиной в Зале славы рок-н-ролла. Ее признавали величайшей певицей в истории журнал Rolling Stone еще в 2008 году. -0-