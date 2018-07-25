Певица Деми Ловато экстренно госпитализирована в Лос-Анджелесе

Певица Деми Ловато была экстренно госпитализирована в больницу из-за передозировки наркотическими веществами, сообщает журнал People. На данный момент певица в сознании и находится в окружении родных.

Представители служб скорой помощи отказались от комментариев по этому поводу, но подтвердили, что сегодня действительно была доставлена в больницу 25-летняя девушка, проживающая в районе Голливудских холмов.

Однако, сотрудники американского портала TMZ решили докопаться до истины и заполучили запись звонка в службу спасения. Из записи становится ясно, что на момент приезда медиков певица была без сознания и ей был введен препарат, который применяют для облегчения симптомов наркотической передозировки.

Борьба девушки с психическими расстройствами уже давно стала достоянием общественности. Девушка сама не раз признавалась, что проходит курсы лечения от биполярного расстройства, булимии и алкоголизма. Как известно, до этого Деми Ловато удавалось придерживаться трезвого образа жизни около шести лет, однако не так давно в одной из своих новых песен поп-певица призналась, что снова сорвалась и начала употреблять алкоголь.