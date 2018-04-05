Певица Эдита Пьеха госпитализирована в Санкт-Петербурге

Сегодня во вторую городскую больницу Санкт-Петербурга госпитализирована 80-летняя Эдита Пьеха, Народная артистка Советского Союза, мать певицы Илоны Броневицкой и певца Стаса Пьехи.
По сообщению ТАСС, причиной госпитализации стало обострение бронхита, хотя в последние годы артистка жаловалась на боли в спине.
Журналистам певица сказала, что "собирается выздоравливать".
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