Певица Эдита Пьеха госпитализирована в Санкт-Петербурге

Сегодня во вторую городскую больницу Санкт-Петербурга госпитализирована 80-летняя Эдита Пьеха, Народная артистка Советского Союза, мать певицы Илоны Броневицкой и певца Стаса Пьехи.

По сообщению ТАСС, причиной госпитализации стало обострение бронхита, хотя в последние годы артистка жаловалась на боли в спине.

Журналистам певица сказала, что "собирается выздоравливать".