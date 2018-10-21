Певица Глюкоза была госпитализирована

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, перенесла операцию. Об этом артистка сообщила в своем instagram-аккаунте.

Глюкоза рассказала, что ее госпитализировали из-за боли в пальце на ноге.

"Я долгое время не могла нормально ходить, было очень больно. Признаюсь, что из-за боли даже плакала", — поделилась с поклонниками артистка.-0-