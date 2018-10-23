Певица МакSим вернулась на сцену с новым имиджем

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 35-летняя певица МакSим вернулась на сцену с новой программой и в новом образе, сообщает Cosmopolitan Russia.

В начале июня девушка сообщила фанатам, что на время прекращает концертную деятельность в связи с переутомлением. У нее появились проблемы с сосудами головного мозга и сильные головные боли.

Недавно артистка вернулась к работе, сняв клип на композицию "Мои секреты". И уже успела собрать полный зал на первом после перерыва концерте в Москве.

Звезда порадовала поклонников ярким шоу: она предстала с новой прической и удивила откровенными сценическими костюмами.-0-