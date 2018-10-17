Певица Монеточка потеряла голос

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Певица "Монеточка" из-за болезни отменила концерты в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке. Об этом сообщили организаторы ее выступлений.

Все запланированные ранее концерты переносятся на 2019 год. Уже купленные билеты останутся действительны.

Как сообщается, Елизавета Гырдымова сильно простудилась и, выступая на последнем концерте с температурой и ангиной, потеряла голос.-0-