Певица Монеточка потеряла голос

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Певица "Монеточка" из-за болезни отменила концерты в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке. Об этом сообщили организаторы ее выступлений.
Все запланированные ранее концерты переносятся на 2019 год. Уже купленные билеты останутся действительны.
Как сообщается, Елизавета Гырдымова сильно простудилась и, выступая на последнем концерте с температурой и ангиной, потеряла голос.-0-
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