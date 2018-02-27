Певица Шакира погасила долг перед испанской налоговой службой в размере 20 млн евро

Колумбийская певица Шакира, по сообщениям информагентств, погасила задолженность перед налоговыми органами Испании в размере 20 млн евро. Это было сделано после того, как испанская прокуратура открыла против нее дело о возможном нарушении налогового законодательства.
Предположительно, Шакира погасила долги за 2011 год. Изначально она была не согласна с решением правоохранителей, но решила не доводить дело до суда и апелляции, выполнив требования налоговых органов.
Напомним, с 2011 года Шакира живет вместе с испанским футболистом Жераром Пике. При этом она не платила налоги в стране пребывания, став спустя 183 дня ее фактическим налоговым резидентом (по мнению испанского правосудия).
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