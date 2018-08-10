Певица Тейлор Свифт будет "торговать" своими кошками

Тейлор Свифт зарегистрировала имена своих кошек в качестве торгового знака. Она планирует выпускать продукцию с изображением своих любимых кошек под фирменным брендом. На официальном сайте уже можно приобрести футболки, серьги, ручки и наклейки с портретами Оливии и Мередит. Инсайдеры добавляют, что новый бренд будет также связан с участием Тейлор в экранизации мюзикла "Кошки", а самих любимиц звезды покажут в новом телешоу.

Waiting for #reputation like... Публикация от Taylor Swift (@taylorswift) 9 Ноя 2017 в 11:30 PST

Необычные имена своим питомцам Тейлор дала в дань любви популярным сериалам "Анатомия страсти" и "Закон и порядок". Меридит названа в честь доктора Мередит Грей, а Оливия - в честь детектива Оливии Бенсон.