Певице Шакире грозит тюремное заключение в Испании

Испанская налоговая служба обратилась с запросом в прокуратуру и обвиняет певицу Шакиру в неуплате налогов. Если данные подтвердятся, исполнительнице может грозить тюремное заключение, сообщают новостные агентства.

Налоговые органы заинтересовал период с 2011 по 2014 гг. Именно в это время Шакира начала жить с испанским футболистом Жераром Пике, выступающим за "Барселону".

Сама же певица убеждена, что в срок исполнила все налоговые обязательства.