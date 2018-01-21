Пингвин-"инспектор" запрыгнул в лодку к ученым - видео

Австралийские ученые, находившиеся в заливе Винсенес на Земле Уилкса в Восточной Антарктиде, засняли забавный эпизод. К ним в лодку бодро запрыгнул пингвин Адели, прогулялся, а затем нырнул обратно в воду.

Как шутят участники экспедиции Австралийской антарктической службы, пингвин наведался к ним с "инспекцией". Это произошло в тот момент, когда они брали пробы воды.