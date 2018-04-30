Письмо Джека Потрошителя продали с аукциона

Письмо в полицию, автором которого, как предполагается, мог быть известный серийный убийца Джек Потрошитель, ушло в Великобритании с молотка почти за £30 тыс. ($41 тыс). Об этом сообщил ТАСС.

Небольшую почтовую открытку выставил на торги аукционный дом Grand Auction из графства Кент. Письмо было доставлено в полицейский участок лондонского района Илинг 29 октября 1888 года.

Эта карточка принадлежала полицейскому из Скотленд-Ярда, а тому ее подарили при выходе на пенсию в 1966 году. С тех пор она хранилась у него дома, а выставить письмо на продажу после смерти мужа решила его вдова.

На торгах победил английский коллекционер. Торги были завершены на отметке £22 тыс. ($30 тыс.), а с учетом комиссионных аукционного дома итоговая сумма составила £30 тыс., превысив изначальную оценку лота в 40 раз.

В аукционном доме предупредили, что 100%-ной гарантии того, что послание написано рукой Джека Потрошителя, нет.