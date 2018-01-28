Питон и аллигатор не смогли выяснить, кто из них станет добычей - видео

Гольфисты, отдыхавшие на поле в штате Флорида, запечатлели редкий для дикой природы эпизод противостояния тигрового питона и аллигатора.
Аллигатор оказался схвачен крепким туловищем питона и практически обездвижен, при этом голова змеи находилась в пасти рептилии.
Авторы ролика посчитали, что питон напал первым, но не рассчитал силы и сам наполовину стал закуской.
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