Питон и аллигатор не смогли выяснить, кто из них станет добычей - видео

Гольфисты, отдыхавшие на поле в штате Флорида, запечатлели редкий для дикой природы эпизод противостояния тигрового питона и аллигатора.

Аллигатор оказался схвачен крепким туловищем питона и практически обездвижен, при этом голова змеи находилась в пасти рептилии.

Авторы ролика посчитали, что питон напал первым, но не рассчитал силы и сам наполовину стал закуской.