Пять бельчат запутались хвостами и чуть не погибли

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитники дикой природы в американском штате Висконсин нашли в гнезде пятерых бельчат, которые "безнадежно запутались" своими хвостами. Об этом сообщает телеканал Fox News.

О спасательной операции написали зоозащитники в соцсети Facebook.

Хвосты бельчат переплелись между собой, а также с травами и полосками пластика, которые использовала их мать в качестве материала для гнезда.

Чтобы распутать хвосты рыжим зверькам, ветеринарам пришлось проводить операцию под наркозом. При этом было сложно разобрать, где чей хвост.

Как сообщается, сейчас бельчата уже полностью отошли от наркоза. Зоозащитники планируют следить за ними несколько недель, чтобы убедиться, что кровоток в хвостах животных полностью восстановился.

Хвост - жизненно важная часть тела для белки: он помогает ей сохранить равновесие и не замерзнуть в холодную погоду.-0-