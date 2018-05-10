Пять звезд "Мстителей" сделали одинаковые татуировки на память

Актеры фильмов "Мстители" давно стали не просто коллегами, а настоящими друзьями. На днях в честь этого они даже сделали одинаковые татуировки на память.
Идея сделать какой-то отличительный знак пришла в голову исполнительнице роли Черной вдовы Скарлетт Йоханссон. Первым ее поддержал Крис Эванс (Капитан Америка). Вслед за ними такими же татуировками обзавелись Роберт Дауни-младший (Железный человек), Джереми Реннер (Соколиный глаз) и Крис Хемсворт (Тор). Последнего, к слову, уговаривали довольно долго. Отказался от тату лишь Марк Руффало, который исполняет роль Халка.
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