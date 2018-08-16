Пятицентовик 1913 года продан на аукционе в Филадельфии за $4,56 млн

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редкая американская монета достоинством пять центов, отчеканенная в 1913 году, продана на аукционе в Филадельфии (штат Пенсильвания) за $4,56 млн, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на устроителя торгов - дом Stack's Bowers.

Новый хозяин пятицентовика, не пожелавший раскрывать сове имя, теперь владеет одной из редчайших и самой ценной монетой Соединенных Штатов, одним из трех экземпляров, находящихся в частных руках.

Монете присвоено имя американского финансиста и нумизмата Луи Элиасберга (1896-1976), купившего ее в 1948 году. На аверсе выбит профиль древнеримской богини Либертас, служившей олицетворением свободы. Изображающая эту богиню скульптура стоит в Нью-Йоркской бухте и известна как статуя Свободы.

Известно, что отделение Монетного двора в Филадельфии отчеканило только пять таких пятицентовиков перед тем, как приступить к выпуску монет этого же достоинства, но с головой бизона на аверсе. "Из других четырех монет две не продаются на рынке: одна была подарена [вашингтонскому] Смитсоновскому институту в 1970-х, а вторая - Американской нумизматической ассоциации в 1980-х. Остальные два образца находятся в частных коллекциях", - рассказал ранее телеканалу Fox News вице-президент Stack's Bowers Викен Егпарян.-0-