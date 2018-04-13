Пятница 13-е: верить ли суевериям?

"- Что такое пятница 13-е?

- О, это ужасный день, когда ведьмы, кикиморы и русалки собираются вместе и устраивают шабаш.

- Вот только не надо путать пятницу 13-е и 8 марта!"

Во многих странах мира суеверные люди боятся пятницы, когда она выпадает на 13-е число. Впечатлительные граждане в этот день ожидают неприятностей и стараются не принимать серьезных решений, астрологи особенно рьяно делают предсказания и прогнозы.

Зачастую люди, напуганные страшными историями о пятнице 13-го, каждую свою неудачу и несчастье связывают именно с этим днем. Сломается машина, компьютер или каблук, отключат электричество в доме, затянется небо тучами и пойдет дождь - все этот "чертов день".

Пятница 13-е - один из культурологических мифов, который появился из-за слияния двух фобий - боязнь числа тринадцать и боязнь пятницы, как неблагоприятного дня. Некоторые исследователи полагают, что это суеверие является современным изобретением. Большинство упоминаний о пятнице 13-го появилось после 1907 года. Популярность суеверия возникла после публикации в том же году романа Томаса Лоусона "В пятницу тринадцатого", в котором рассказывалось о недобросовестном брокере, который использовал суеверие, чтобы создать панику на фондовой бирже Уолл-стрит, в пятницу, 13-го.

Древнее суеверие

Существует и несколько более древних объяснений фобии. На сегодня одна из самых популярных версий, почему пятница 13-е является несчастливым днем, связана с историей Ордена Тамплиеров. Могущественная и богатая организация в Европе исчезла 700 лет тому назад, в 1307 году, именно в пятницу, 13 октября. По приказу французского короля Филиппа IV Красивого все рыцари были схвачены и впоследствии истреблены. Особенно популярна эта теория стала после выхода в 2003 году романа "Код Да Винчи".

По еще одной версии, в Средневековье считалось, что ведьмины шабаши собирались из тринадцати участниц.

В скандинавской мифологии есть легенда о богине плодородия Фригии, в честь которой был назван пятничный день (прослеживается аналогия с английским Friday). Когда германские племена приняли христианство, Фригия превратилась в злобную ведьму. Появилось поверье, что бывшая богиня встречается с 11-ю другими ведьмами и дьяволом и они придумывают козни. До сих пор в скандинавских странах пятницу иногда называют "Ведьмина суббота".

Есть и религиозные версии суеверного страха. Обращают внимание на то, что на Тайной Вечере присутствовали Иисус и двенадцать его учеников - всего 13 человек, причем тринадцатым называют Иуду, который предал Иисуса. Также считается, что Адам и Ева были изгнаны из рая в пятницу - именно в этот день они вкусили запретный плод.

Вообще, число тринадцать и пятница "товарищи по несчастью", часто их вместе и по отдельности боятся, ассоциируют с проблемами, а в подтверждение страхов постоянно придумывают все новые и новые "доказательства" и примеры.

В тринадцатый по счету столб врезался Мерседес принцессы Дианы.

Апполон-13 стартовал в 1970 году в 13 часов 13 минут со стартовой площадки №39 (трижды 13). Полет оказался неудачным из-за взрыва кислородного баллона.

В конце XVIII века суеверие о пятнице 13-го настолько сильно укрепилось в сознании английского народа, что власти решили публично доказать абсурдность этой страшной приметы. Для этого был построен корабль под названием "Пятница". Его строительство началось в пятницу 13-го. На воду он был спущен тоже в пятницу 13-го, и на глазах у широкой публики опять же в пятницу 13-го судно вышло в открытое море. С тех пор "Пятницу" больше никто не видел: корабль вместе с экипажем пропал без вести.

Карта XIII в колоде Таро обозначает Смерть.

Боязнь "нехорошего" числа привела к тому, что в знаменитом "чертовом колесе" в Венском парке аттракционов Пратер нет кабины под номером "13". В США во многих отелях нет 13-го номера, а в некоторых высотных домах отсутствует 13-й этаж - за 12-м этажом сразу следует 14-й. Иногда в больницах нет палаты под номером 13.

Пятницы 13-го боятся многие хирурги. На этот день некоторые врачи не назначают операций, а уже назначенные операции переносят на любой другой день. Английские доктора убеждены в том, что риск неудачи операции, проведенной в пятницу13-го, возрастает вдвое.

В Париже, если за обед садится 13 человек, они могут нанять профессионального 14-го едока, так как по легенде без дополнительного "едока" жизни гостей может угрожать опасность.

После Microsoft Office 2007 (двенадцатым по счету) был анонсирован сразу четырнадцатый пакет.

Американский бард Джон Мейер выпустил альбом "Room for Squares" с 14 песнями, хотя тринадцатая длится всего 0.2 секунды и представляет собой не что иное, как тишину.

Президент США Франклин Делано Рузвельт никогда никуда не ездил 13-го числа любого месяца, и никогда не принимал 13 гостей. Наполеон также страдал ярко выраженной фобией перед числом 13.

Число приносит счастье

Однако есть и обратные примеры. В культурах Италии и Китая число 13 традиционно считается счастливым.

На долларовой банкноте присутствуют: 13 ступеней на пирамиде, 13 звезд над головой орла, в когтях орел держит 13 стрел, а на оливковой ветке 13 листьев.

Шахматист Гарри Каспаров всегда считал 13 своим счастливым числом, всегда вел тринадцатые партии в атакующем стиле, а в 1985 году выиграл матч на первенство мира у Анатолия Карпова со счетом 13:11 и стал тринадцатым чемпионом мира по шахматам. Немецкий футболист Михаэль Баллак на протяжении большей части карьеры играет под 13 номером в клубах и сборной.

Испанские и португальские моряки пятницу 13-е считают весьма благоприятным днем для отплытия. Это объясняется тем, что Христофор Колумб именно в пятницу начал свое историческое плавание к берегам еще неизвестной Америки.

В РПЦ призывают тех, кто боится пятницу 13, отбросить суеверия. Священники уверяют, что никакие сочетания цифр - случайные или закономерные - никогда не могут определять человеческую жизнь и не должны влиять на человеческие поступки. По их словам, все дни для православного христианина должны быть одинаковыми. Каждый день он должен одинаково следовать Божьим заповедям, опасаться греха, опасаться чем-то оскорбить или обидеть своих ближних.-0-