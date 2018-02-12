Пьяный латвиец пытался похитить клюшки у финских хоккеисток на ОИ в Пхенчхане

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В южнокорейском Пхенчхане полиция задержала гражданина Латвии, который пытался украсть клюшки у женской сборной Финляндии по хоккею, сообщают информагентства.
По данным полиции, мужчина пробрался в раздевалку, где хранилась экипировка финской сборной, и похитил пять клюшек одной из хоккеисток. Мужчину заметили волонтеры и сообщили в полицию. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения и признался в совершении кражи.
Отмечается, что мужчина не имеет никакого отношения к делегации олимпийской команды Латвии и находится в Республике Корея по работе. В данный момент он освобожден под подписку о невыезде до 26 февраля.-0-
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