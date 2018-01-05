Пьяный житель Норвегии ехал домой на такси через 3 страны

В канун Нового года нетрезвый житель Норвегии сел в датском Копенгагене в такси и попросил отвезти его домой. В Осло он добирался через шведские Мальме и Гетеборг. В целом путь занял около шести с половиной часов. Таксист терпеливо проехал с пассажиром более 600 км. Но в конце норвежец решил не платить.

Водитель и пассажир встретили 2018 год в дороге. В пункт назначения они прибыли около часа ночи первого января. Но когда мужчину доставили к дому, он не смог расплатиться и ушел. Естественно, таксиста это очень разозлило и он обратился в полицию.

Пассажира обнаружили у себя дома, где он мирно спал после побега из такси. В итоге "зайца" все же вынудили заплатить. Долгая дорога через три страны обошлась мужчине в восемнадцать тысяч норвежских крон, что составляет более двух тысяч долларов.

Неудачное начало года для таксиста продолжилось, когда он обнаружил, что у него сел аккумулятор в автомобиле.