Племянница принцессы Дианы восхитила всех на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы, поразила стильным образом гостей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась 19 мая. Об этом сообщают СМИ.

27-летняя Китти пришла на церемонию в зеленом платье с цветочным принтом от Dolce & Gabbana. Свой образ она дополнила шляпкой с вуалью, туфлями-лодочками, клатчем и колье.

Некоторые пользователи сети отметили, что девушка своим образом затмила других гостей свадьбы.

Китти - старшая из детей родного брата принцессы Дианы, графа Чарльза Спенсера. Девушка является моделью и послом благотворительного фонда Give Us Time и Centrepoint.-0-