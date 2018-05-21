Племянница принцессы Дианы восхитила всех на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы, поразила стильным образом гостей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась 19 мая. Об этом сообщают СМИ.
27-летняя Китти пришла на церемонию в зеленом платье с цветочным принтом от Dolce & Gabbana. Свой образ она дополнила шляпкой с вуалью, туфлями-лодочками, клатчем и колье.
Некоторые пользователи сети отметили, что девушка своим образом затмила других гостей свадьбы.
Китти - старшая из детей родного брата принцессы Дианы, графа Чарльза Спенсера. Девушка является моделью и послом благотворительного фонда Give Us Time и Centrepoint.-0-
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