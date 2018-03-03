Пловец из Австралии установил мировой рекорд в возрастной категории 100-104 года

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пловец из Австралии Джордж Коронес, которому в апреле этого года исполнится 100 лет, установил мировой рекорд в своей возрастной категории при заплыве на 50 м вольным стилем. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Джордж Коронес преодолел дистанцию в 50 м за 56,12 сек. на соревнованиях в австралийском штате Квинсленд. Мужчина соревновался в возрастной категории 100-104 года.

Отмечается, что в данной категории Джордж Коронес был единственным пловцом. Заплыв был организован специально для того, чтобы дать ему шанс побить мировой рекорд. С задачей пловец справился, обойдя предыдущего рекордсмена на 35 сек.

"Мы только что стали свидетелями исторического момента", - прокомментировала событие команда Australian Dolphins в Facebook.

Результат еще должна проверить спортивная федерация.

Сам Джордж Коронес заявил, что очень доволен своим заплывом. Он особенно отметил тот факт, что шумная поддержка болельщиков невероятно воодушевляет.

Джордж Коронес живет в Брисбене. По его словам, он любил плавать в юношестве, но вернулся к этому занятию лишь после того, как ему исполнилось 80 лет.-0-