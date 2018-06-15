15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После громкой победы российской сборной в матче с Саудовской Аравией по центру Москвы проехал медведь с вувузелой. Об этом сообщает "МИР 24".
Мишка разъезжал в зеленом кабриолете, дудел в вувузелу и выглядел вполне дружелюбно.
Видео с мохнатым болельщиком выкладывают в соцсетях интернет-пользователи.
В первом матче ЧМ-2018 российская сборная одолела сборную Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.-0-
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