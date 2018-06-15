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По центру Москвы проехал медведь с вувузелой

Калейдоскоп 15.06.2018 | 11:52
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Новости темы Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После громкой победы российской сборной в матче с Саудовской Аравией по центру Москвы проехал медведь с вувузелой. Об этом сообщает "МИР 24".

Мишка разъезжал в зеленом кабриолете, дудел в вувузелу и выглядел вполне дружелюбно.

Видео с мохнатым болельщиком выкладывают в соцсетях интернет-пользователи.

В первом матче ЧМ-2018 российская сборная одолела сборную Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0.

Россия разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018Россия разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018
Россияне сразу пошли в атаку большими силами, предложив соперникам очень быстрый темп.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.-0-

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Теги
видео, животные, Москва, Россия, чемпионат мира по футболу
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