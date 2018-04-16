Победитель "Евровидения-2014" заявил о положительном ВИЧ-статусе

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победитель "Евровидения-2014", австрийский певец Томас Нойвирт, заявил о положительном ВИЧ-статусе. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Instagram, сообщают информагентства.

Публикация от conchita (@conchitawurst) 15 Апр 2018 в 12:01 PDT

Артист, более известный как Кончита Вурст, узнал о положительном анализе несколько лет назад. Обнародовать эту информацию ему пришлось из-за угроз бывшего друга, который знал о болезни певца. "Я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший друг угрожает мне, что расскажет об этом всем. Я никому не дам права в будущем пугать меня и оказывать таким образом влияние на мою жизнь", - написал он.

Певец победил на конкурсе "Евроведине-2014" в Копенгагене, вызвав неоднозначную реакцию видом "бородатой женщины" у телезрителей и поклонников шоу.-0-