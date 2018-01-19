Победительница шоу "Холостяк" и Илья Глинников расстались

В пятом сезоне шоу "Холостяк" наконец-то закончилось настоящей парой. Актер Илья Глинников выбрал Екатерину Никулину и действительно начал встречаться с ней. До этого все "холостяки" покидали проект ни с чем. Поэтому за парой очень пристально следили поклонники шоу, а влюбленные не стеснялись показывать чувства и выкладывать многочисленные фото в Instagram.

Некоторое время назад снимки перестали появляться. Фанаты забили тревогу и заподозрили, что пара рассталась. И совсем недавно Екатерина подтвердила печальные слухи. Молодые люди действительно больше не вместе. Также девушка поделилась некоторыми подробностями отношений со знаменитостью. Она заявила, что была очень счастлива. В их взаимоотношениях царила искренность и настоящая любовь. На 8 Марта Илья приехал к девушке на своем авто, а когда открыл багажник, она увидела, что в нем очень много цветов. И подобных сюрпризов, по словам Екатерины, было много.

Девушка решительно опровергла все слухи о скандалах между ними и о том, что пара была фиктивной. Да и расстались они, со слов Никулиной, друзьями. "Просто не сошлись характерами", - заявила она.