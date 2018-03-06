Побережье Великобритании покрыто тысячами морских звезд

На пляже города Рамсгейт нашли тысячи умерших морских звезд, которых выбросило на берег. Причина такого явления – ледяной шторм. Сильный ветер и бушевание волн привели к гибели морских существ. В британской прессе пишут о том, что помимо морских звезд погибли крабы и несколько птиц.

Тем временем, в Великобритании продолжают испытывать трудности в связи с долгими снежными бурями и непривычными морозами. Из-за урагана в островном государстве перестала работать часть транспортной сети.