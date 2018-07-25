Побывавшая на Луне Библия выставлена на торги в США

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миниатюрное издание Библии, побывавшее на Луне, выставлено на торги аукционным домом Nate D.Sanders Auctions в США. Об этом сообщает ТАСС.

Копия "Библии короля Якова", датируемой 1611 годом, была доставлена на Луну экипажем корабля "Аполлон-14" во время высадки 5 февраля 1971 года.

Экземпляр книги помещен в центр вензеля, оформленного в виде лаврового венка, увенчанного крестом. Издание также украшает выполненная на синей эмали надпись: "Первая лунная Библия. "Аполлон-14".

Предварительная стоимость лота составляет минимум $50 тыс.

Все 1245 страниц Священного Писания были нанесены методом микропечати на лист площадью 4,1 кв.см. Всего было отпечатано 512 таких книг: 100 из них находились в лунном посадочном модуле, 200 - в командном модуле "Аполлона-14", и еще 212 экземпляров тайно пронес на борт микробиолог НАСА Гарольд Хилл. Лишь 11 книг имеют по два сертификата подлинности: один заверен пилотом лунного модуля Эдгаром Митчеллом, подтвердившим, что книга действительно побывала на Луне, а второй подписан руководителем "Лиги молившихся за экипаж "Аполлона", священником Джоном Стоутом, получившем в дар "лунные" Библии.-0-