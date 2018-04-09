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Почерки известных музыкантов превратили в шрифты

Калейдоскоп 09.04.2018 | 07:41
Фото Songwriters fonts
Фото Songwriters fonts

Дизайнеры Николя Дамьен и Жюльен Санс создали шрифты на основе почерков пяти известных музыкантов в рамках проекта "Songwriters fonts". Скачать шрифты, повторяющие почерк целого ряда легенд, можно бесплатно.

Появились шрифты в честь Курта Кобейна, Леонарда Коэна, Дэвида Боуи, Джона Леннона и Сержа Генсбура. Во время работы над созданием шрифтов специалисты изучали всевозможные письма известных личностей и даже работали с предсмертной запиской Курта Кобейна.

Шрифт, повторяющий почерк Джона Леннона
Шрифт, повторяющий почерк Джона Леннона

Создатели проекта отметили, что сделали это ради того, чтобы вдохновить современных музыкантов на написание шедевров. По их мнению, это поможет воображению выходить за рамки и чувствовать себя Ленноном, Боуи или Кобейном.

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знаменитость, музыка
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