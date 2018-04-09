Почерки известных музыкантов превратили в шрифты

Дизайнеры Николя Дамьен и Жюльен Санс создали шрифты на основе почерков пяти известных музыкантов в рамках проекта "Songwriters fonts". Скачать шрифты, повторяющие почерк целого ряда легенд, можно бесплатно.
Появились шрифты в честь Курта Кобейна, Леонарда Коэна, Дэвида Боуи, Джона Леннона и Сержа Генсбура. Во время работы над созданием шрифтов специалисты изучали всевозможные письма известных личностей и даже работали с предсмертной запиской Курта Кобейна.
Создатели проекта отметили, что сделали это ради того, чтобы вдохновить современных музыкантов на написание шедевров. По их мнению, это поможет воображению выходить за рамки и чувствовать себя Ленноном, Боуи или Кобейном.
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