Показ Gucci вдохновил пользователей на новый флешмоб в Instagram

В Instagram набирает популярность новый флешмоб под названием #guccichallange. Пользователи со всего мира мира фотографируются с головами в руках. А вдохновил их на это последний показ Gucci, который получился очень необычным и вызвал большой резонанс в мире моды. Несмотря на то, что на показе было много других интересных вещей, вроде драконов, наибольшего внимания все же удостоились именно копии человеческих голов, которые носили в руках модели.
Инициатором движения стала директор моды Instagram Ева Чен, которая пообещала за каждую пародию, опубликованную в социальной сети, жертвовать по доллару в фонд борьбы против оружия. В итоге, флешмоб стал вирусным.
Люди с разных стран стали фотографироваться с головами других людей в своих руках.
Некоторые использовали фотошоп или стикеры в Instagram, чтобы прикрепить собственную голову в качестве аксессуара.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN