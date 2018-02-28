Показ Gucci вдохновил пользователей на новый флешмоб в Instagram

В Instagram набирает популярность новый флешмоб под названием #guccichallange. Пользователи со всего мира мира фотографируются с головами в руках. А вдохновил их на это последний показ Gucci, который получился очень необычным и вызвал большой резонанс в мире моды. Несмотря на то, что на показе было много других интересных вещей, вроде драконов, наибольшего внимания все же удостоились именно копии человеческих голов, которые носили в руках модели.

Публикация от Gucci (@gucci) Фев 24, 2018 в 3:04 PST

Инициатором движения стала директор моды Instagram Ева Чен, которая пообещала за каждую пародию, опубликованную в социальной сети, жертвовать по доллару в фонд борьбы против оружия. В итоге, флешмоб стал вирусным.

Люди с разных стран стали фотографироваться с головами других людей в своих руках.

Публикация от KANAPLEVLEYDIK (@kanaplev_leydik) Фев 25, 2018 в 10:24 PST

Публикация от Giovanna Battaglia Engelbert (@bat_gio) Фев 25, 2018 в 6:49 PST

Некоторые использовали фотошоп или стикеры в Instagram, чтобы прикрепить собственную голову в качестве аксессуара.

Публикация от (@andy_scott_uk) Фев 26, 2018 в 11:17 PST