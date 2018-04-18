Поклонники Илона Маска собрали миллиардеру деньги на диван

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поклонники Илона Маска за сутки собрали более $2 тыс. на новый диван для миллиардера, используя краудфандинговую платформу GoFundMe. Об этом пишут СМИ.

Поводом для такой акции послужило выступление Илона Маска в утреннем шоу телеканала CBS. Глава SpaceX признался, что из-за загруженности на работе ему часто приходится ночевать в офисе. Диван в конференц-зале автозавода Tesla настолько неудобный, что Илон Маск предпочитает спать на полу.

Узнав об этом, создатель краудфандинговой платформы Бен Саллинс предложил пользователям сети собрать деньги на диван для Илона Маска. За сутки на призыв откликнулись порядка 160 человек. Саллинс пообещал связаться с миллиардером в Twitter и договориться о передаче подарка. Если тот откажется, собранные средства будут направлены на благотворительность.

Илон Маск - американский инженер, изобретатель и предприниматель. Он основал компании PayPal, SpaceX, Tesla. Согласно рейтингу журнала Forbes состояние бизнесмена в 2017 году превышало $21 млрд.-0-