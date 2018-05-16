Поклонники отметили, что сын Пугачевой стал похож на Киркорова

Пользователи обсуждают новую фотографию сына Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Некоторые утверждают, что Гарри похож на Филиппа Киркорова.

В апреле Лиза и Гарри, 4-летние двойняшки Аллы Пугачевой, приняли участие в фотосессии для новой детской коллекции одежды от модельера Валентина Юдашкина. Дети очаровали не только съемочную группу, но и интернет-пользователей, которые увидели результат фотосессии.

Лиза и Гарри Галкины

Поклонники звездной семьи написали множество восторженных комментариев. Многие заметили, что Гарри некоторыми чертами очень напоминает Филиппа Киркорова, но нашлись и те, кто утверждал, что мальчик – вылитый Галкин и на короля эстрады он совсем не похож.