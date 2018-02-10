Поклонники раскритиковали Наташу Королеву за плохой вкус

Наташу Королеву постоянно обвиняют в плохом вкусе. Сейчас артистка находится на гастролях в Германии. Она опубликовала в своем Instagram видео с прогулки, для которой она выбрала меховой наряд.
Подписчики Королевой резко раскритиковали меховой образ, который дополнили очки для зрения. Многие отметили, что подобный наряд добавил артистке еще лет 20. Кто-то сказал, что в Германии шубы носят только старушки и что этот наряд несовременный. Некоторые пожаловались, что Королева совсем без косметики, и это делает ее похожей на бабушку.-0-
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