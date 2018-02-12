Поклонники раскритиковали новое фото Киркорова, на котором он похож на "бабушку"

Филипп Киркоров опубликовал в своем Instagram фото вместе с известным дизайнером Philipp Plein. На фотографии он запечатлен в дизайнерском пуховике, который подарил ему тезка. Однако такой образ Киркорова пришелся по душе не всем его поклонникам.

Судя по публикации в Instagram Киркорова, российский певец побывал дома у дизайнера и даже получил от него дорогие подарки. Король российской эстрады похвастался, что Philipp Plein подарил ему пуховик и кроссовки из своей последней коллекции, которая еще даже в продажу не поступила. Также дизайнер специально для Киркорова изготовил белую кожаную куртку с ручной росписью на спине.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Фев 11, 2018 в 10:54 PST

К слову, Киркоров тоже уважил дизайнера и преподнес ему подарочный комплект с прошедшего в минувшем году 50-летия и парфюм шоу "Я". Филипп рассказал, что был еще один подарок, но он его раскрывать не будет. Он также подчеркнул, что дружит со своим иностранным тезкой вот уже 15 лет.

Поклонники очень неоднозначно отреагировали на этот снимок. Некоторые посетовали, что самолюбие артиста только растет. Другие же посоветовали Киркорову сменить прическу, ведь с этой он по их мнению похож больше на бабушку. Нашлись и те, кто усомнился в дружбе певца с известным дизайнером.