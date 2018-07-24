Пол Маккартни снова пересек пешеходный переход с обложки альбома Beatles "Abbey Road"

Британский музыкант Пол Маккартни дал на студии Abbey Road небольшой концерт в поддержку своего нового альбома Egypt Station. Чтобы добраться до места назначения, он вновь пересек наземный пешеходный переход, изображенный на легендарной обложке альбома группы Beatles – Abbey Road. Видео этого момента Маккартни опубликовал на своей странице в Instagram.
Памятный момент сняла для хроники дочь сэра Пола Мэри Маккартни.
Напомним, что фото для обложки альбома Abbey Road было сделано 8 августа 1964 года. Автором снимка является фотограф Иэн Макмиллан. Его творение получило такую известность, что даже попавший в кадр зевака по имени Пол Коул стал знаменитым. А припаркованный в момент съемки на обочине Volkswagen Beetle с номером LMW281F позднее был продан с аукциона за 2530 фунтов стерлингов.
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