Пол Маккартни выпустил семнадцатый сольный альбом

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский музыкант, один из основателей легендарной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом Egypt Station. Об этом сообщило издание Independent.

Это семнадцатый по счету альбом Маккартни. Он состоит из семнадцати треков. Перед выходом 76-летний музыкант презентовал три сингла - Come On To Me, I Donʼt Know и Fuh You.

По поводу выхода альбома Маккартни сыграет бесплатный онлайн-концерт, который будет транслироваться в YouTube.-0-