Полина Гагарина рассказала, как едва не утонула на съемках клипа

На днях известная певица Полина Гагарина опубликовала в своем Instagram пост, в котором красочно описала историю, произошедшую с ней в Португалии на съемках клипа. В ярких красках певица расписала как едва не утонула в холодном Атлантическом океане.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Фев 21, 2018 в 12:24 PST

В свой свободный час, который она посвятила позированию перед фотокамерой мужа в пышном платье, ее накрыло волной. Певица упала в холодную воду, а мокрое пышное платье стало тяжелым и начало выполнять функцию "якоря". Естественно, муж протянул женщине руку помощи, а туристы успели все сфотографировать.

Полина никак не пострадала, только получила массу эмоций и впечатлений.