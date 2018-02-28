Полина Гагарина сменила прическу

Известная российская певица Полина Гагарина решила сменить имидж и отстригла челку. Фотографией новой стрижки она поделилась со своими подписчиками в Instagram.
Никаких подписей под фото она не оставила, никак не объяснила своим подписчикам такой шаг. Многие очень положительно отреагировали на такую перемену во внешнем виде девушки. Некоторые написали, что она стала выглядеть гораздо моложе. Правда, отдельные поклонники решили, что даже моложе чем надо и сравнили ее с пятнадцатилетним подростком.
В комментариях к записи фанаты певицы рассыпались в похвалах: "Вам очень идет!", "Очень идет такой образ", "Очень круто с такой стрижкой! Очень необычный образ".
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