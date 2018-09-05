"Полицейская академия" получит продолжение

5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. У кинофраншизы "Полицейская академия" будет продолжение, сообщает The Hollywood Reporter.

Последняя седьмая часть легендарной серии комедий о полицейских-неудачниках вышла в 1994 году. Она включала в себя два сериала, один из которых анимационный. В 2010 году, когда New Line Cinema заявили о желании вновь заняться кинофраншизой, история с возобновлением закончилась на стадии разговоров.

3 сентября Стив Гуттенберг в ответ на вопрос о продолжении "Полицейской академии" в своем Твиттере ответил, что следующая часть действительно находится в работе: "Следующая "Полицейская академия" в процессе. Пока никаких деталей, но все уже готовится!"

Guess where I am pic.twitter.com/dBpVYSBdL2 — Steve Guttenberg (@SteveGuttbuck) 1 сентября 2018 г.

Сам Гуттенберг, исполнитель роли сержанта Кэри Махоуни, покинул проект еще после четвертой части. На данный момент известно, что Пол Масланский, работавший над оригиналом, выступит в качестве продюсера, а режиссером картины станет Скотт Забильски.-0-