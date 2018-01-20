Полицейские заинтересовались слепленным из снега автомобилем

Житель Канады слепил полноразмерную копию спорткара Toyota Supra. Он планировал разыграть снегоуборщиков, но заинтересовал полицейских.
Оказалось, что "автомобиль" припарковался не по правилам. Дорожный патруль направился, чтобы выписать штраф, но быстро понял, что имеет дело со "снеговиком".
Полицейские оценили юмор и оставили записку со словами "Вы сделали нашу ночь".
В обычной жизни шутник занимается резьбой по дереву.
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