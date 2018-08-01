"Полиция селфи" появится в Австралии

В Австралии решили создать "полицию селфи" для борьбы с туристами, которые рискуют своей жизнью ради эффектных фотографий, сообщает The Sun.
Власти страны обеспокоены опасными действиями туристов, которые фотографируются на выступе скалы в Королевском национальном парке. Выступ очень хрупкий и может обрушиться.
На скале установлен предупреждающий об опасности знак, однако любителей селфи он не останавливает.
"Селфи-полиция" будет дежурить в популярных у туристов и потенциально опасных местах.
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