"Полиция селфи" появится в Австралии

В Австралии решили создать "полицию селфи" для борьбы с туристами, которые рискуют своей жизнью ради эффектных фотографий, сообщает The Sun.

Власти страны обеспокоены опасными действиями туристов, которые фотографируются на выступе скалы в Королевском национальном парке. Выступ очень хрупкий и может обрушиться.

На скале установлен предупреждающий об опасности знак, однако любителей селфи он не останавливает.

"Селфи-полиция" будет дежурить в популярных у туристов и потенциально опасных местах.