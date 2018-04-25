Полиция Швейцарии хочет оштрафовать утку за превышение скорости

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поле зрения швейцарской полиции попала утка, которая летела с превышением скорости. Нарушительница была зафиксирована дорожной камерой. Об этом пишет Local.

Инцидент произошел в городе Оберванген (кантон Берн). Согласно информации со спидкама, птица развила скорость 52 км/ч, однако на данном участке дороги установлено ограничение скорости 30 км/ч.

Обычно полученные с камеры фотографии используются для того, чтобы штрафовать водителей, превышающих установленную скорость. Птица-гонщик попала в объектив камеры случайно. В соцсети Facebook правоохранители с юмором написали, что утка значительно превысила скорость, поэтому нужно отреагировать на это нарушение. Однако, указывают полицейские, непонятно, куда слать штрафы за "быстрое летание".-0-