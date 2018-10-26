Польский турист на высоте 2,5 тыс. м над уровнем моря нашел кота

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турист-альпинист Войцех Ябчинский встретил домашнего кота на вершине горы Рысы в Польше. Снимок он опубликовал на своей странице в Twitter.
Kot na najwyższym polskim szczycie ogląda #Tatry pic.twitter.com/uOERHsnSo3— Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) 20 октября 2018 г.
Альпинист отметил, что встретил кота на высоте 2,5 тыс. м над уровнем моря на одной из самых высоких гор в Татрах. При этом, он не обращая внимания на туристов, продолжал вылизывать свою лапу.
Ябчински предположил, что кот пришел "с туристами из приюта на словацкой стороне".
Гора Рысы, на которой обнаружили животное, расположена на польско-словацкой границе в Высоких Татрах, у нее три вершины, самая высокая из которых - 2503 м - находится на территории Словакии, а северная - 2499 - считается самой высокой точкой Польши.-0-
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