17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярное реалити-шоу "Последний герой" вернется на экраны. Проект перезапускает российский развлекательный телеканал "ТВ-3", сообщает журнал Cosmopolitan.

Генеральный продюсер телеканала "ТВ-3" Евгений Никишов заявил, что представит свою версию реалити-шоу. В новом сезоне "Последнего героя" участие примут две команды: команда звезд и команда экстрасенсов. Обе команды будут жить на необитаемом острове и соревноваться друг с другом за главный приз.

Дата выхода реалити-шоу пока не называется.

Ранее "Последний герой" выходил на экраны с 2001 по 2009 годы.-0-