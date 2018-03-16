Пора худеть к лету - ученые назвали самую эффективную диету

Эксперты из Университета Лестера назвали самую эффективную для похудения диету. Викторианская диета, а именно так она называется, позволяет не только сбросить лишние килограммы, но и насытить организм всеми необходимыми витаминами.

Изначально данный курс питания назывался "диетой для бедных", так как включал в себя следующие продукты: картофель, овсяную кашу, молочную продукцию и сельдь. До сих пор данная система питания считается одной из самых полезных для организма.

Викторианская диета не содержит рафинированных углеводов и сахаров, которые повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также человек, придерживающийся данной системы питания, получает большое количество питательных веществ. В настоящее время диету разнообразили фруктами и овощами.-0-