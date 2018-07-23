Пореченков спустя 14 лет вернулся к роли агента национальной безопасности

Актер Михаил Пореченков подтвердил, что вновь снимается в сериале "Агент национальной безопасности". Съемки нового сезона сериала возобновлены после 14-летнего перерыва.
"Агент национальной безопасности" - российский детективный телесериал о похождениях агента ФСБ Алексея Николаева (Михаил Пореченков), который снимали с 1999 года.
"Съемки нового сезона только начались, - отметил Пореченков. - Я сыграю все того же агента национальной безопасности Алексея Николаева. Сейчас времена изменились, убежали вперед, стали, мягко говоря, неласковыми, а Леха остался в прошлом". Пореченков рассказал, что его герой "конечно, немного постарел, погрузнел, но остался непримиримым к врагам и озорным".
Актер добавил, что ему приятно вновь работать с режиссером Дмитрием Светозаровым, которого называет своим кинематографическим учителем.
Сроки выхода нового сезона сериала в эфир пока не называются.
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