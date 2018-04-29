Porsche отказывается от дизельных двигателей в пользу электромобилей

Немецкий автопроизводитель компания Porsche приняла решение полностью отказаться от использования дизельных двигателей в своих моделях.

Заводы концерна вскоре перестанут выпускать модели Panamera 4S Diesel и Macan S Disiel, потому что дизельные двигатели не популярны у потребителей. Удельный вес Panamera с таким силовым агрегатом среди всех моделей немецкого бренда составляет всего 15%. Macan даже менее популярен.

Porsche входит в состав другого бренда из Германии – Volkswagen. Также как и все остальные он стал жертвой «дизельгейта». Поэтому принято решение отказаться от разработки новых дизельных моторов, а освободившиеся средства направить на конструирование электромоторов.