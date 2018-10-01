После скандала с Вероникой Дидусенко выбрали новую "Мисс Украина"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве назвали новую победительницу конкурса красоты "Мисс Украина - 2018" после разгоревшегося скандала с Вероникой Дидусенко. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в соцсети Facebook.
Победительницей в 2018 году стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области Украины. Именно она представит Украину на конкурсе красоты "Мисс Мира", который 6 декабря пройдет в Китае на острове Хайнань.
Леонила Гузь получила специальность парикмахера-стилиста, окончила техникум в Киеве.
"Я счастлива и благодарна всем! Забрала корону у @polina.tkach и приступаю к исполнению обязанностей Мисс Украина 2018", - написала девушка в Instagram.
Финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина" состоялся в Киеве 20 сентября. Однако объявленную тогда победительницу 23-летнюю Веронику Дидусенко через несколько дней лишили титула. Причиной дисквалификации девушки является "сокрытие факта о семейном положении". Согласно условиям конкурса, участницы не должны быть замужем или иметь детей, так как в таком случае они должны принимать участие в другом состязании - "Миссис Украина". После конкурса стало известно, что ранее Вероника Дидусенко была замужем и у нее есть ребенок.
Объявление имени новой "Мисс Украина" прошло во время телеверсии финала конкурса красоты 30 сентября.-0-
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