После скандала с Вероникой Дидусенко выбрали новую "Мисс Украина"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве назвали новую победительницу конкурса красоты "Мисс Украина - 2018" после разгоревшегося скандала с Вероникой Дидусенко. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в соцсети Facebook.

Победительницей в 2018 году стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области Украины. Именно она представит Украину на конкурсе красоты "Мисс Мира", который 6 декабря пройдет в Китае на острове Хайнань.

Леонила Гузь получила специальность парикмахера-стилиста, окончила техникум в Киеве.

"Я счастлива и благодарна всем! Забрала корону у @polina.tkach и приступаю к исполнению обязанностей Мисс Украина 2018", - написала девушка в Instagram.

Финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина" состоялся в Киеве 20 сентября. Однако объявленную тогда победительницу 23-летнюю Веронику Дидусенко через несколько дней лишили титула. Причиной дисквалификации девушки является "сокрытие факта о семейном положении". Согласно условиям конкурса, участницы не должны быть замужем или иметь детей, так как в таком случае они должны принимать участие в другом состязании - "Миссис Украина". После конкурса стало известно, что ранее Вероника Дидусенко была замужем и у нее есть ребенок.

Объявление имени новой "Мисс Украина" прошло во время телеверсии финала конкурса красоты 30 сентября.-0-