Последнюю работу Стивена Хокинга опубликовали посмертно

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллеги опубликовали его последнюю научную статью, над которой Стивен Хокинг работал в последние недели жизни. Об этом сообщает BBC.

Стивен успел закончить работу, буквально за несколько дней до своей смерти в марте, но саму статью пришлось дописывать уже его соавтору, профессору Кембриджского университета Малькольму Перри. Статья посвящена информационному парадоксу: ученый несколько десятилетий пытался понять, что происходит с информацией в черных дырах.

Широкой публике Хокинг известен в первую очередь как популяризатор науки.

Тяжелая болезнь, инвалидность не помешали ему стать одним из самых известных и уважаемых ученых современности.-0-