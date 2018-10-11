Последнюю работу Стивена Хокинга опубликовали посмертно

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллеги опубликовали его последнюю научную статью, над которой Стивен Хокинг работал в последние недели жизни. Об этом сообщает BBC.
Стивен успел закончить работу, буквально за несколько дней до своей смерти в марте, но саму статью пришлось дописывать уже его соавтору, профессору Кембриджского университета Малькольму Перри. Статья посвящена информационному парадоксу: ученый несколько десятилетий пытался понять, что происходит с информацией в черных дырах.
Широкой публике Хокинг известен в первую очередь как популяризатор науки.
Тяжелая болезнь, инвалидность не помешали ему стать одним из самых известных и уважаемых ученых современности.-0-
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