Посол США проспорил 14 пицц норвежским дипломатам, поставив на победу американцев на Олимпиаде

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол США в Норвегии Кеннет Брейтуэйт проспорил норвежским дипломатам 14 замороженных пицц с колбасой пепперони, сообщает ТАСС.

Кеннет Брейтуэйт, занимающий должность посла США в Норвегии, в преддверии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане поспорил со своим норвежским коллегой в Вашингтоне Коре Осом о количестве медалей, которые завоюют сборные обеих стран. По мнению Кеннета, американцы должны были опередить норвежцев в итоговом протоколе медального зачета.

Однако в Пхенчхане сборная Норвегии не только стала лидером по количеству завоеванных наград, но и побила мировой рекорд. Спортсмены из скандинавской страны стали обладателями 39 наград. Сборная США выступила не так хорошо, как все ожидали. Американские спортсмены завоевали 23 медали и заняли 4-ю строчку в медальном зачете.

Теперь сотрудники посольства Норвегии в США ждут, когда им передадут 14 пицц, добытых в честном споре. Их отправят из Норвегии, чтобы дипломаты смогли насладиться "вкусом родины".-0-