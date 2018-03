Пост Кайли Дженнер в Twitter повлиял на падение акций Snapchat

На днях Кайли Дженнер наглядно продемонстрировало, какое влияние на общественность имеют слова знаменитостей. Один лишь ее пост в Twitter снизил акции компании Snapchat на 6,1%, тем самым сократив рыночную стоимость на 1,3 миллиарда долларов.

А началось все с простого "твита" двадцатилетней звезды: "Итак, кто-нибудь еще больше не открывает Снэпчат? Или это только я… уф, это так печально".

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.